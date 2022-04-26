Песков: рабочий график Путина не подстраивается под рейтинги

Рабочий график президента России Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов, стоит ли на фоне возросшей рабочей нагрузки Путина привлекать его и к спортивным мероприятиям, ведь рейтинг президента и так достаточно высок.