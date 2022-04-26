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1 час назад

Песков: рабочий график Путина не подстраивается под рейтинги

ТАСС

Рабочий график президента России Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов, стоит ли на фоне возросшей рабочей нагрузки Путина привлекать его и к спортивным мероприятиям, ведь рейтинг президента и так достаточно высок.

Песков: рабочий график Путина не подстраивается под рейтинги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент", - сказал Песков, напомнив о сдержанном отношении самого президента к рейтингам.

Пресс-секретарь добавил, что Путин "методично занимается всеми обязанностями и главы государства, и верховного главнокомандующего".

Песков не стал рассказывать о "кухне" процесса верстки рабочего графика президента, отметив, что основные решения по нему принимает сам Путин, а в остальном "для организации рабочего процесса у него есть администрация президента".

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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