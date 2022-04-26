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1 час назад

Захарова усомнилась в наличии интеллекта у руководства Минобороны Британии

Национальная Служба Новостейиещё 13

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что «глубина полёта» мысли руководства министерства обороны Великобритании уступает лишь интеллекту руководства британского МИД».

Захарова усомнилась в наличии интеллекта у руководства Минобороны Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны рассказали об ударах по 1001 украинскому военному объекту за сутки. Комментируя заявление замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймса Хиппи о легитимности ударов Украины по территории России ради нарушения логистики военных поставок, она отметила, что по этой же логике российские военные могут атаковать военные цели на территории стран НАТО.

«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», - указала Захарова.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по объектам на территории России с целью нарушить логистику военных поставок, а ВС РФ, по схожему принципу, могут обстреливать украинские линии снабжения.

Политика,Джеймс Хиппи,Мария Захарова,Верховный суд,МИД России,НАТО,
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