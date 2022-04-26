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28 минут назад

В Кремле внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация в Приднестровье

ТАССиещё 5

Последние новости из Приднестровья вызывают обеспокоенность, в Кремле внимательно наблюдают за тем, как там развивается ситуация, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там (в Приднестровье) развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые поступают оттуда, вызывают обеспокоенность", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля отметил, что контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду пока не планируется на фоне обострения ситуации в Приднестровье. "Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется, таких планов нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о том, кто может стоять за происходящим в Приднестровье, пояснив, что ему нечего добавить по этой теме.

СМИ сообщили об «огромных очередях» на выезде из Приднестровья

Ранее во вторник неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности Приднестровья. Сообщается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших. В марте в госорганы Приднестровья несколько раз поступали анонимные сообщения о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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