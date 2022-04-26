Последние новости из Приднестровья вызывают обеспокоенность, в Кремле внимательно наблюдают за тем, как там развивается ситуация, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там (в Приднестровье) развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые поступают оттуда, вызывают обеспокоенность", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля отметил, что контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду пока не планируется на фоне обострения ситуации в Приднестровье. "Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется, таких планов нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о том, кто может стоять за происходящим в Приднестровье, пояснив, что ему нечего добавить по этой теме.