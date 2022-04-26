В Госдуме предложили освободить от армии молодых бизнесменов

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предложили дать отсрочку от призыва в армию молодым предпринимателям.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно инициативе, для освобождения от призыва у бизнесменов в штате должно быть не менее пяти работников. Ранее российские власти разрешили получить отсрочку от армии IT-специалистам, которые работают в отечественных компаниях.

Авторы законопроекта предложили внести поправки в статью 24 закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно инициативе, воспользоваться отсрочкой от призыва смогут индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

При этом, чтобы получить освобождение от несения воинской службы, у бизнесменов должно быть не менее пяти работников на предприятии, уточняется в документе.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на отсрочку от призыва в армию получают айтишники, работающие в аккредитованных организациях IT-индустрии.