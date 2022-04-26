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2 часа назад

В Госдуме предложили освободить от армии молодых бизнесменов

Секрет Фирмыиещё 2

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предложили дать отсрочку от призыва в армию молодым предпринимателям.

В Госдуме предложили освободить от армии молодых бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно инициативе, для освобождения от призыва у бизнесменов в штате должно быть не менее пяти работников. Ранее российские власти разрешили получить отсрочку от армии IT-специалистам, которые работают в отечественных компаниях.

Авторы законопроекта предложили внести поправки в статью 24 закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно инициативе, воспользоваться отсрочкой от призыва смогут индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

При этом, чтобы получить освобождение от несения воинской службы, у бизнесменов должно быть не менее пяти работников на предприятии, уточняется в документе.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на отсрочку от призыва в армию получают айтишники, работающие в аккредитованных организациях IT-индустрии.

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, с 19 апреля российские компании отправили 900 заявок на предоставление отсрочки от армии для 2000 сотрудников.

Политика,Максут Шадаев,Владимир Путин,Госдума,
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