В Госдуме предложили освободить от армии молодых бизнесменов

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предложили дать отсрочку от призыва в армию молодым предпринимателям.
Согласно инициативе, для освобождения от призыва у бизнесменов в штате должно быть не менее пяти работников. Ранее российские власти разрешили получить отсрочку от армии IT-специалистам, которые работают в отечественных компаниях.
Авторы законопроекта предложили внести поправки в статью 24 закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно инициативе, воспользоваться отсрочкой от призыва смогут индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью (ООО).
При этом, чтобы получить освобождение от несения воинской службы, у бизнесменов должно быть не менее пяти работников на предприятии, уточняется в документе.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на отсрочку от призыва в армию получают айтишники, работающие в аккредитованных организациях IT-индустрии.
Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, с 19 апреля российские компании отправили 900 заявок на предоставление отсрочки от армии для 2000 сотрудников.