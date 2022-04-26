В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Захарова раскрыла число вернувшихся в Москву дипломатов

Вероника Полынина

Несколько сотен дипломатов вернулись в Москву из стран-членов НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Радио России», передает ТАСС.

Захарова раскрыла число вернувшихся в Москву дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас несколько сотен российских дипломатов уже вернулись из стран натовского блока», - сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала масштабы высылок дипломатов из РФ беспрецедентными. По ее словам, «никогда в истории межгосударственных отношений такого не было». При этом Захарова подчеркнула, что поводы для выдворения фабриковались и реализовывались путем провокаций.

По словам Захаровой, объявленные персонами нон-грата дипломаты «хорошо работали, были нацелены на установление и развитие двусторонних связей в экономической, политической сфере, устанавливали контакты» в том числе и с гражданским обществом, рассказывали о России и продвигали позицию российского руководства.

Накануне замглавы МИД РФ Евгений Иванов оценил число выдворенных из зарубежных стран российских дипломатов примерно в 400 человек. Он отметил, что высылка дипломатов стала излюбленным методом стран Запада в конфронтации с Россией, к которому они начали прибегать еще до начала спецоперации России на Украине.

Политика,Евгений Иванов,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители