Захарова раскрыла число вернувшихся в Москву дипломатов

Несколько сотен дипломатов вернулись в Москву из стран-членов НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Радио России», передает ТАСС.
«Сейчас несколько сотен российских дипломатов уже вернулись из стран натовского блока», - сказала Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала масштабы высылок дипломатов из РФ беспрецедентными. По ее словам, «никогда в истории межгосударственных отношений такого не было». При этом Захарова подчеркнула, что поводы для выдворения фабриковались и реализовывались путем провокаций.
По словам Захаровой, объявленные персонами нон-грата дипломаты «хорошо работали, были нацелены на установление и развитие двусторонних связей в экономической, политической сфере, устанавливали контакты» в том числе и с гражданским обществом, рассказывали о России и продвигали позицию российского руководства.
Накануне замглавы МИД РФ Евгений Иванов оценил число выдворенных из зарубежных стран российских дипломатов примерно в 400 человек. Он отметил, что высылка дипломатов стала излюбленным методом стран Запада в конфронтации с Россией, к которому они начали прибегать еще до начала спецоперации России на Украине.