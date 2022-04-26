Захарова раскрыла число вернувшихся в Москву дипломатов

Несколько сотен дипломатов вернулись в Москву из стран-членов НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Радио России», передает ТАСС.

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«Сейчас несколько сотен российских дипломатов уже вернулись из стран натовского блока», - сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала масштабы высылок дипломатов из РФ беспрецедентными. По ее словам, «никогда в истории межгосударственных отношений такого не было». При этом Захарова подчеркнула, что поводы для выдворения фабриковались и реализовывались путем провокаций.

По словам Захаровой, объявленные персонами нон-грата дипломаты «хорошо работали, были нацелены на установление и развитие двусторонних связей в экономической, политической сфере, устанавливали контакты» в том числе и с гражданским обществом, рассказывали о России и продвигали позицию российского руководства.