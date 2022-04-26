Матвиенко призвала сократить «чудящие» контролирующие органы в России

«Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет», — подчеркнула Матвиенко .

Необходимо поставить их на место, ограничив полномочия, добавила она. Так, проверки следует проводить в соответствующие сроки, «а не когда им вздумается, посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести в этой сфере порядок», заключила спикер Совфеда.