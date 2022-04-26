В МИД допустили ассиметричный ответ Польше на изъятие дипсобственности РФ

МИД России не исключил ассиметричные меры в ответ на изъятие дипломатической собственности в Польше. Об этом, как передает ТАСС, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными. Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа», - сказала Захарова.
11 апреля министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых объектов недвижимости в Варшаве, находящихся в «незаконном владении Российской Федерации». Речь идет о школе при посольстве РФ по адресу Келецкая, 45, и здании по адресу Собеского, 100, где ранее проживали российские дипломаты. Теперь здание не заселено и требует ремонта.
Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста после захвата находящихся в дипломатической собственности зданий.