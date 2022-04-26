Рогозин назвал Зеленского «клоунским Наполеоном»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал президента Украины Владимира Зеленского «клоунским Наполеоном». В своем Telegram-канале Рогозин заявил, что Зеленский обиделся на журналистов российских государственных СМИ.

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Так Рогозин прокомментировал заявление ФСБ о задержании группы неонацистов, подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. На допросе задержанные заявили, что также обсуждали убийство главы RT Маргариты Симоньян, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, телеведущей Ольги Скабеевой.

По версии ФСБ, задержанные готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). У них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, больше тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

В СБУ эту историю назвали «выдумкой».

Рогозин, комментируя это дело, заявил, что Зеленский «оказался обидчивым и злопамятным в отношении российских журналистов».