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1 час назад

Рогозин назвал Зеленского «клоунским Наполеоном»

Мария Иванова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал президента Украины Владимира Зеленского «клоунским Наполеоном». В своем Telegram-канале Рогозин заявил, что Зеленский обиделся на журналистов российских государственных СМИ.

Рогозин назвал Зеленского «клоунским Наполеоном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Рогозин прокомментировал заявление ФСБ о задержании группы неонацистов, подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. На допросе задержанные заявили, что также обсуждали убийство главы RT Маргариты Симоньян, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, телеведущей Ольги Скабеевой.

По версии ФСБ, задержанные готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). У них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, больше тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

В СБУ эту историю назвали «выдумкой».

Рогозин, комментируя это дело, заявил, что Зеленский «оказался обидчивым и злопамятным в отношении российских журналистов».

«Пришедшая к власти в 2014 году путем госпереворота киевская фашистская хунта переродилась в террористическую организацию, физически подавляющую другое мнение и заказывающую уничтожение неугодных журналистов, в том числе и иностранных», - написал глава Роскосмоса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Политика,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Владимир Зеленский,Владимир Соловьев,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Киселев,Роскосмос,ФСБ,СБУ,
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