Путин обсудит ситуацию на Украине с генсеком ООН

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттеришем в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По информации издания, генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине. Сперва он планирует встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, после чего проведет встречу с Путиным.