Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за подготовку покушений на российских журналистов. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

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25 апреля стало известно, что задержаны члены запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала убийство телеведущего Владимира Соловьева. Президент России Владимир Путин назвал подготовку покушения на журналиста террором.

Володин уточнил, что ФСБ предотвратила покушение на ряд российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и Ольгу Скабееву.

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран», - заявил он.

В связи с этим спикер Госдумы констатировал, что «Украина — террористическое государство».

«Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны. Произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине», - подчеркнул Вячеслав Володин.