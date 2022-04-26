Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за подготовку покушений на российских журналистов. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
25 апреля стало известно, что задержаны члены запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала убийство телеведущего Владимира Соловьева. Президент России Владимир Путин назвал подготовку покушения на журналиста террором.
Володин уточнил, что ФСБ предотвратила покушение на ряд российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и Ольгу Скабееву.
«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран», - заявил он.
В связи с этим спикер Госдумы констатировал, что «Украина — террористическое государство».
«Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны. Произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине», - подчеркнул Вячеслав Володин.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».