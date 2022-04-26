В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Володин считает, что нужно признать Украину террористическим государством

ТАССиещё 1

Украина должна быть признана террористическим государством после того, как Киев начал планировать теракты против российских журналистов, президент Владимир Зеленский должен понести ответственность. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин считает, что нужно признать Украину террористическим государством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии", - указал политик.

"Необходимо признать: Украина - террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность", - добавил Володин, подчеркнув, что виновные в планировании нападений на российских журналистов "должны быть наказаны".

Председатель Госдумы также отметил, что "произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине".

Ранее задержанные члены группировки неонацистов рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ России, что они планировали совершить убийство журналиста Владимира Соловьева, они обсуждали нападения и на других известных представителей СМИ и общественности, среди них - Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.

Политика,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Владимир Зеленский,Владимир Соловьев,Тигран Кеосаян,Евгений Попов,Дмитрий Киселев,Вячеслав Володин,ФСБ,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители