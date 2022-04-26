Володин считает, что нужно признать Украину террористическим государством

Украина должна быть признана террористическим государством после того, как Киев начал планировать теракты против российских журналистов, президент Владимир Зеленский должен понести ответственность. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии", - указал политик.
"Необходимо признать: Украина - террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность", - добавил Володин, подчеркнув, что виновные в планировании нападений на российских журналистов "должны быть наказаны".
Председатель Госдумы также отметил, что "произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине".
Ранее задержанные члены группировки неонацистов рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ России, что они планировали совершить убийство журналиста Владимира Соловьева, они обсуждали нападения и на других известных представителей СМИ и общественности, среди них - Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.