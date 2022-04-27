Володин считает, что нужно признать Украину террористическим государством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на возбуждение Генпрокуратурой Украины уголовного дела против него и еще 418 депутатов нижней палаты парламента. В своем Telegram-канале он заявил, что граждан Украины нужно спасать от такого генпрокурора.
Володин поинтересовался, почему генерального прокурора не интересовали потеря Украиной суверенитета, захват власти нацистами, а также расстрелы мирных граждан на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого Генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны», — добавил спикер Госдумы, отметив, что Россия сделает все, чтобы Украина стала мирным, свободным и суверенным государством.