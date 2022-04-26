Антонов: "Белый дом пытается нанести России максимальный ущерб"

Американские власти всячески хотят затянуть ход российской спецоперации на Украине, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале дипведомства.

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По его словам, Вашингтону нужно отправлять средства не Киеву, а использовать их для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция.

«Вашингтон хочет затянуть специальную операцию всеми возможными способами. Тем самым Белый дом пытается нанести России максимальный ущерб», — заявил дипломат.

По его словам, для США крайне важно сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя союзников из числа западных стран, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене.

«И это при том, что общая военная помощь с момента прихода нынешней администрации к власти превысила 4 млрд долл. Может быть, лучше использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?», — задался вопросом Антонов.