Кадыров пообещал миллион долларов за данные о бойцах-чеченцах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил награду в миллион долларов за информацию о расположении «батальонов шейха Мансура и Дудаева». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», – написал он.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о том, что некоторые чеченцы принимают участие в боях на стороне ВСУ. В качестве доказательства он представил видеозапись из Украины, где демонстрируется книга с изображением лидера сепаратистского движения в Чечне Джохара Дудаева.