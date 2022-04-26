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31 минуту назад

Кадыров пообещал миллион долларов за данные о бойцах-чеченцах

РИА "ФедералПресс"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил награду в миллион долларов за информацию о расположении «батальонов шейха Мансура и Дудаева». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров пообещал миллион долларов за данные о бойцах-чеченцах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», – написал он.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о том, что некоторые чеченцы принимают участие в боях на стороне ВСУ. В качестве доказательства он представил видеозапись из Украины, где демонстрируется книга с изображением лидера сепаратистского движения в Чечне Джохара Дудаева.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Кадыров предложил реформировать Украину по примеру Чечни.

Политика,Армия,Рамзан Кадыров,
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