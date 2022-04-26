Лавров заявил о фактическом начале войны между Россией и НАТО

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил министр иностранных дел.

По его словам, военная помощь Киеву доказывает «нечистоплотность американцев в том, что касается международного права».

Лавров привел в пример недавно переданные Вашингтону российские вертолеты Ми-17, которые нужны были для урегулирования ситуации в Афганистане. Как считает глава российской дипломатии, передача вертолетов третьим лицам запрещена без согласия Москвы.

«Направление этих вертолетов на Украину — это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений», — отметил Лавров.

Как считает министр, спецоперация России на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Министр добавил, что Москва хочет, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше.