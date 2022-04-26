Лавров поделился, какой совет США и Британия дали Зеленскому

Лондон и Вашингтон советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому как можно дольше затягивать мирные переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Ни США, ни Великобритания не советуют (Владимиру) Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию», — сказал глава МИД России.
По его словам, власти Украины отказались подписывать бумаги, предложенные на переговорах в Стамбуле, что было ошибкой со стороны Украины.
Лавров также заявил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией. По словам министра, США не контактируют с РФ ни по вопросу Украины, ни по другим темам. При этом Лавров отметил, что такой разговор был бы полезен.
Также глава российской дипломатии предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.
«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сообщил он.
Разговоры о возможности начала третьей мировой войны появились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.