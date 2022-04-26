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29 минут назад

Лавров поделился, какой совет США и Британия дали Зеленскому

Елена Прошина

Лондон и Вашингтон советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому как можно дольше затягивать мирные переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров поделился, какой совет США и Британия дали Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

«Ни США, ни Великобритания не советуют (Владимиру) Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию», — сказал глава МИД России.

По его словам, власти Украины отказались подписывать бумаги, предложенные на переговорах в Стамбуле, что было ошибкой со стороны Украины.

Лавров предупредил о реальной угрозе ядерной войны

Лавров также заявил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией. По словам министра, США не контактируют с РФ ни по вопросу Украины, ни по другим темам. При этом Лавров отметил, что такой разговор был бы полезен.

Также глава российской дипломатии предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.

«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сообщил он.

Разговоры о возможности начала третьей мировой войны появились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.

Политика,В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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