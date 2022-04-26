Путин рассказал, как Запад «изнутри разрушает Россию»

«Россия в последние годы сталкивается с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса, такое давление, как мы понимаем и знаем еще больше усилилось. Сейчас правительство и наши регионы реализует масштабные меры поддержки граждан России и надо добиваться, чтобы эти меры бесперебойно работали на всех уровнях, имею в виду своевременное перечисление пенсий и выплаты малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ социально занятости и содействие занятости», — отметил российский лидер.