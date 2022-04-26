Путин рассказал, как Запад «изнутри разрушает Россию»

Задача Запада — разрушить Россию изнутри, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства призвал активнее бороться с экстремизмом. По его словам, кураторы из зарубежных спецслужб, в том числе ЦРУ, активно помогают Киеву, не гнушаясь и планированием террористических атак. Путин сообщил о предотвращении убийства известного российского журналиста.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал президент.
Жертвой украинских диверсантов должен был стать теле- и радио- ведущий Владимир Соловьев.
«На наше удивление дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединенных Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия. У наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают», — сказал глава государства.
«Терпя фиаско здесь, на территории России перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», — отметил Путин.
«Россия в последние годы сталкивается с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса, такое давление, как мы понимаем и знаем еще больше усилилось. Сейчас правительство и наши регионы реализует масштабные меры поддержки граждан России и надо добиваться, чтобы эти меры бесперебойно работали на всех уровнях, имею в виду своевременное перечисление пенсий и выплаты малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ социально занятости и содействие занятости», — отметил российский лидер.