В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Лавров обвинил Запад в отказе ввести мораторий на размещение РСМД

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Западные страны отвергают предложение России о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров: Запад отвергает предложение РФ о взаимном моратории на размещение РСМД
Фото: ТАССТАСС

«Наши предложения о взаимном моратории отвергаются, хотя мы сопроводили это предложение необходимостью согласовать и механизмы верификации», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам Лаврова, главным возражением Запада в данном вопросе является недоверие.

«У Запада главное возражение – они нам не доверяют, что в Калининграде находится «Искандер», который не нарушал тех параметров, которые были закреплены в договоре о ракетах средней и меньшей дальности», – сказал он.

Министр добавил, что Москва предлагала на основе взаимности приехать западным представителям в Калининград, в ответ на это представители РФ могли бы посетить базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Лавров отметил, что это «честное предложение», но Запад от него отказывается.

Напомним, в январе в Кремле отметили, что переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны.

Политика,Сергей Лавров,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители