Лавров заявил об отказе США от практически всех контактов с Россией

США после начала военной спецоперацией на Украине отказались практически от всех контактов с Россией. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит «РИА Новости».
«По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов с Россией», — сказал Лавров.
Он отметил, что «восемь лет русских бомбили на Украине без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме поощрения русофобских и неонацистских действий киевского режима», но стоило РФ «встать на защиту русских на Украине» и они прекратили любые взаимодействия со страной.