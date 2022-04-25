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5 минут назад

Лавров заявил об отказе США от практически всех контактов с Россией

Елена Прошина

США после начала военной спецоперацией на Украине отказались практически от всех контактов с Россией. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит «РИА Новости».

Лавров заявил об отказе США от практически всех контактов с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов с Россией», — сказал Лавров.

Он отметил, что «восемь лет русских бомбили на Украине без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме поощрения русофобских и неонацистских действий киевского режима», но стоило РФ «встать на защиту русских на Украине» и они прекратили любые взаимодействия со страной.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Первый канал,
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