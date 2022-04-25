Лавров заявил об отказе США от практически всех контактов с Россией

«По причинам хорошо известным США отказались от практически всех контактов с Россией», — сказал Лавров.

Он отметил, что «восемь лет русских бомбили на Украине без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме поощрения русофобских и неонацистских действий киевского режима», но стоило РФ «встать на защиту русских на Украине» и они прекратили любые взаимодействия со страной.