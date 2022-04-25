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14 минут назад

Лавров заявил о реальной угрозе ядерной войны

Вероника Полынина

Риски ядерной войны очень высоки, не стоит их недооценивать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Лавров заявил о реальной угрозе ядерной войны
Фото: ТАССТАСС

«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», - сказал Лавров в эфире Первого канала.

Он также отметил, что в мире немало желающих «искусственно раздуть» риски ядерной войны.

При этом, по словам Лаврова, принципиальная позиция стран «ядерной пятерки», подтвержденная на встрече в январе, - недопустимость ядерной войны.

Глава российского МИД также заявил, что военная операция на Украине, «конечно же, закончится договором», однако «параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которые этот договор станет реальностью».

Лавров выразил надежду, что западные страны не поддадутся на призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину.

«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть», - сказал Лавров.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,Первый канал,
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