Лавров заявил о реальной угрозе ядерной войны

«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть», - сказал Лавров.