Лавров назвал предложение Киева "театральным жестом"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "театральным жестом" предложение Киева провести переговоры с РФ в Мариуполе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
"Театральный жест, действительно, украинцы любят все инсценировать, видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить", - сказал Лавров, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать предложение Киева.
Он также призвал украинскую сторону поскорее ответить на российские предложения, которые, как указал Лавров, уже больше 10 дней находятся у представителей Киева.
"Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые, повторю, уже больше 10 дней как находятся на их стороне и о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал", - сказал министр.
Ранее Лавров сообщал, что российско-украинские переговоры застопорились из-за того, что Киев так и не отреагировал на последние предложения Москвы, а заявления властей Украины свидетельствуют об отсутствии у них интереса к диалогу. Тем не менее, как подтвердил помощник президента РФ Владимир Мединский, 22 апреля делегации провели еще несколько продолжительных разговоров.