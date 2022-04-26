Лавров назвал предложение Киева "театральным жестом"

"Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые, повторю, уже больше 10 дней как находятся на их стороне и о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал", - сказал министр.