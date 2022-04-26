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1 час назад

Лавров назвал предложение Киева "театральным жестом"

ТАССиещё 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "театральным жестом" предложение Киева провести переговоры с РФ в Мариуполе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Театральный жест, действительно, украинцы любят все инсценировать, видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить", - сказал Лавров, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать предложение Киева.

Он также призвал украинскую сторону поскорее ответить на российские предложения, которые, как указал Лавров, уже больше 10 дней находятся у представителей Киева.

"Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые, повторю, уже больше 10 дней как находятся на их стороне и о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал", - сказал министр.

Ранее Лавров сообщал, что российско-украинские переговоры застопорились из-за того, что Киев так и не отреагировал на последние предложения Москвы, а заявления властей Украины свидетельствуют об отсутствии у них интереса к диалогу. Тем не менее, как подтвердил помощник президента РФ Владимир Мединский, 22 апреля делегации провели еще несколько продолжительных разговоров.

Политика,Видео,Владимир Мединский,Сергей Лавров,ООН,
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