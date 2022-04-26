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1 час назад

Законодатели обсудят с Путиным отказ от прямых выборов губернаторов

Газета.Ruиещё 3

В Санкт-Петербурге 27 апреля пройдет заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. В Совет вошли спикеры Государенки думы РФ и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры региональных заксобраний. Об этом пишет РБК.

Законодатели обсудят с Путиным отказ от прямых выборов губернаторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. Источники сообщили изданию, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания.

Возможно, губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить. Отмечается, что прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году. Тогда появилась модель: по представлению.

21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений, связанных с возможностью отмены выборов губернаторов в ряде регионов страны, не принято. У Пескова спросили, стоит ли на повестке предположительная отмена выборов глав регионов в связи с экономической ситуацией в РФ.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,
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