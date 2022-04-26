Законодатели обсудят с Путиным отказ от прямых выборов губернаторов

В Санкт-Петербурге 27 апреля пройдет заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. В Совет вошли спикеры Государенки думы РФ и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры региональных заксобраний. Об этом пишет РБК.

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На заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. Источники сообщили изданию, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания.

Возможно, губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить. Отмечается, что прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году. Тогда появилась модель: по представлению.