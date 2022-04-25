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21 минуту назад

«Бегали в камуфляже»: Захарова о покушении на российского дипломата в ООН

News.ru

В свете раскрывшихся покушений на ряд российских журналистов представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решила рассказать о том, как в 2018 году на сессии комитета ООН по информации к российскому дипломату, заместителю директора ДИП Максиму Буякевичу якобы подошли люди в камуфляже, представившиеся как «ветераны АТО» и «знакомые снайперы с Юго-Востока Украины», и угрожали ему расправой. Она призвала внимательнее относиться к мероприятиям, которые «заканчиваются угрозами дипломатам».

Захарова рассказала о покушении на российского дипломата в ООН
Фото: mid/vk.commid/vk.com

Даже в штаб-квартире ООН за российским дипломатом, заместителем директора ДИП бегали украинские националисты в камуфляже, которые угрожали его убить после того, как он в ходе выступления «посмел» привести факты о ситуации в Донбассе, — заявила она.

По её словам, неизвестные в камуфляже начали фотографировать Буякевича, выкрикивая оскорбления, а затем угрожали ему расправой. Захарова призвала внимательнее относиться к угрозам дипломатам.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина.

СК раскрыл подробности плана покушения на телеведущего Соловьева

Следственный комитет следом предоставил информацию о том, как подозреваемые в покушении на журналиста Владимира Соловьёва планировали его убить. Как уточнили в ведомстве, подозреваемые хотели взорвать машину телеведущего, для чего изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой, а также она сама, были обнаружены при их задержании.

Позже стало известно, что задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других. Они признались, что руководство их деятельностью осуществляла Служба внешней разведки Украины.

Политика,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,Следственный комитет,МИД России,ООН,
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