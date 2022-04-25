Полянский: "Белые каски" уже находятся на Украине

Киевский режим и украинские радикалы могут использовать оружие массового уничтожения, чтобы получить преимущество на поле боя. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Второй сценарий - скрытое использование оружия массового уничтожения киевским режимом и радикальными группировками в малых объемах для тактических целей", - отметил дипломат.
"Согласно имеющейся информации, это планировалось сделать на заводе "Азовсталь". Однако решение российского руководства отменить штурм скомпрометировало эти планы", - сказал Полянский.
"Нельзя полностью исключать третьего сценария - когда киевский режим и радикальные группы используют ОМУ на поле боя в случае, если не смогут добиться превосходства конвенциональными средствами", - сказал он.
"Белые каски" уже находятся на Украине.
РФ не считает сейчас возможным вариант прекращения огня на Украине, Киев не использует гуманитарные коридоры.
РФ не наносила ударов по жилым районам Одессы.