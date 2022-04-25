Россия высылает 40 дипломатов ФРГ

"25 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза фон Гайр, - информировали в дипведомстве. - Послу ФРГ была вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на <...> решение правительства ФРГ".