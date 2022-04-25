Клишас заявил о законах по безопасности несовершеннолетних в Сети

Рабочая группа Совета Федерации подготовила пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних в интернете, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Отдельный вопрос - это безопасность несовершеннолетних, которые находятся в Сети <...>. После поправок в конституцию, когда мы семью и традиционные семейные ценности поставили во главе подхода к регулированию данного вопроса, много что нужно поменять в законодательстве. И мы это поменяем. Соответствующий пакет [законопроектов] у нас готов. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму", - сказал сенатор в ходе XI форума безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".
Он уточнил, что пакет законопроектов будет состоять из нескольких частей. Клишас также напомнил, что его разработкой занималась специальная рабочая группа в Совете Федерации.
В числе вопросов, связанных с безопасностью в Сети, над которыми законодателям еще предстоит поработать, сенатор назвал вопрос защиты персональных данных.
"Эта тема, к сожалению, до сих пор очень слабо разработана сейчас у нас. С коллегами из Госдумы мы внесли соответствующие поправки в законодательство. Госдума начнет их рассматривать предметно, я думаю, в мае", - сказал глава комитета СФ, добавив, что там предусмотрено много новелл, которые призваны изменить ситуацию в сфере обеспечения защиты персональных данных.
Говоря о цифровом суверенитете, Клишас подчеркнул, что регулирование этого вопроса не означает, что Россия от кого-то закрывается.
"Это способность обеспечить регулирование данной сферы с помощью норм национального права. Мы как суверенное государство должны в первую очередь обеспечить верховенство норм национального права на нашей территории", - сказал парламентарий.
Он добавил, что у таких площадок, как YouTube, у других популярных социальных сетей и мессенджеров не должно возникать даже мысли о том, нужно ли им исполнять нормы закона на территории РФ.