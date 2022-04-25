Клишас заявил о законах по безопасности несовершеннолетних в Сети

"Отдельный вопрос - это безопасность несовершеннолетних, которые находятся в Сети <...>. После поправок в конституцию, когда мы семью и традиционные семейные ценности поставили во главе подхода к регулированию данного вопроса, много что нужно поменять в законодательстве. И мы это поменяем. Соответствующий пакет [законопроектов] у нас готов. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму", - сказал сенатор в ходе XI форума безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".