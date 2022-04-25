Путин указал на нарушение норм международного права украинскими националистами

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ обратил внимание на многочисленные нарушения украинскими националистами и иностранными наемниками норм международного права, выявленные в ходе спецоперации РФ на Украине, передает пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что они убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Путин подчеркнул, что разбирательства требуют и «откровенные провокации в отношении Вооруженных сил РФ», в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел, связанных с выявленными в ходе спецоперации РФ на Украине преступлениями против мирных жителей. Так, накануне СЕ возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Мариуполе со стороны украинских силовиков.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.