Путин указал на нарушение норм международного права украинскими националистами

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ обратил внимание на многочисленные нарушения украинскими националистами и иностранными наемниками норм международного права, выявленные в ходе спецоперации РФ на Украине, передает пресс-служба Кремля.

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Президент отметил, что они убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Путин подчеркнул, что разбирательства требуют и «откровенные провокации в отношении Вооруженных сил РФ», в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел, связанных с выявленными в ходе спецоперации РФ на Украине преступлениями против мирных жителей. Так, накануне СЕ возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Мариуполе со стороны украинских силовиков.