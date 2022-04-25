Путин выступил с требованием по преступлениям националистов на Украине

Президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам следственных органов и прокуратуры с требованием детально фиксировать все преступления украинских националистов, готовить доказательную базу и доводить все такие дела до суда. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, он заявил о необходимости проводить разбирательства вокруг «откровенных провокаций» в отношении российских военных, в том числе с использованием иностранных СМИ и соцсетей.

Глава государства подчеркнул, что многочисленные факты подобных нарушений выявили в ходе российской спецоперации на Украине.

«Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе, детей в качестве живого щита, о других преступлениях», — указал Путин.