Путин примет в Москве генсека ООН

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Это будет первый контакт главы российского государства с генсеком ООН после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. В предыдущий раз они общались по видеосвязи в мае прошлого года, когда Гутерриш также находился с визитом в России. Тогда на повестке дня стояло обсуждение ряда международных и региональных проблем в области мира и безопасности, а также в гуманитарной сфере. Кроме того, в июне прошлого года Путин направил поздравительную телеграмму Гутерришу по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В очном формате политики виделись последний раз в январе 2020 года на международной конференции по Ливии в Берлине.

Видео дня

Встреча с Гутерришем, как ожидается, будет не единственным международным контактом Путина во вторник. Как ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на 26 апреля у него запланирован телефонный разговор с российским лидером.

Повестка переговоров Лаврова и Гутерриша

Как информировали в МИД России, на повестке переговоров Лаврова и Гутерриша стоят вопросы, связанные с ситуацией на Украине. На Смоленской площади добавили, что генсек ООН "будет проинформирован о ходе специальной военной операции, реализуемой Россией в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Кроме того, на встрече планируется обсудить "ряд острых сюжетов международной повестки, включая Сирию, Ливию и ближневосточное урегулирование".

В министерстве иностранных дел указали, что особый акцент будет сделан на незыблемой поддержке РФ деятельности ООН и положений ее Устава, а также центральной координирующей роли всемирной организации в мировых делах. Стороны намерены рассмотреть и возможности развития продуктивного сотрудничества Москвы с секретариатом ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва в целом призывает Гутерриша и его подчиненных занимать объективную, равноудаленную позицию по ситуации на Украине. По ее словам, в частности, в организации игнорируют факты обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины.

Ожидания ООН от визита Гутерриша в Россию

В офисе Гутерриша 20 апреля сообщили, что генеральный секретарь намеревается посетить Москву и Киев для обсуждения ситуации на Украине. 22 апреля в его пресс-службе подтвердили: поездка в российскую столицу намечена на 26 апреля, в украинскую - на 28 апреля. До этого, 25 апреля, Гутерриш посетил Анкару, где на встрече с Эрдоганом также обсудил ситуацию на Украине. Ранее в апреле в Россию и Украину также приезжал с визитами заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Как указывали в офисе главы всемирной организации, генеральный секретарь "хочет обсудить с руководством [России], какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории". Кроме того, он намерен "обсудить срочные шаги по прекращению боев".

Гутерриш с начала российской военной операции неоднократно заявлял о необходимости вернуться к урегулированию конфликта дипломатическими методами и предлагал свои "добрые услуги" - посреднические усилия - для достижения этой цели. Успехов на этом направлении добиться ему пока не удалось.

При этом в США и ряде европейских стран ООН ранее подвергли критике за то, что, согласно сообщениям западных СМИ, сотрудникам всемирной организации рекомендовали не использовать в связи с конфликтом на Украине ряд терминов, против которых выступает Россия. В офисе Гутерриша настаивают, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

О ситуации в Мариуполе

По данным офиса генерального секретаря, в ходе визитов в Россию и на Украину он планирует обсудить и конкретно ситуацию в Мариуполе, где в настоящее время на территории комбината "Азовсталь" заблокированы остатки националистической группировки. Остальная территория города полностью зачищена.

В целом структуры ООН настаивают на предоставлении гуманитарных коридоров в Мариуполь, Херсон, Донецк, Луганск, куда доступ сотрудникам всемирной организации пока, как утверждает Гутерриш, затруднен. Особенный акцент в ООН на протяжении последних недель делают на необходимости помощи жителям Мариуполя - предоставления гуманитарных коридоров тем, кто желает покинуть город, и обеспечения проходов конвоев с продовольствием и медикаментами на его территорию.

В понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы России и формирования ДНР в 14:00 прекращают боевые действия для предоставления возможности выхода гражданским лицам, которые могут находиться на территории "Азовстали". Позднее в понедельник Мизинцев сообщил, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на "Азовстали", открытым Россией коридором никто не воспользовался.

Замглавы МИД России Андрей Руденко затем подчеркивал, что данная приостановка боевых действий является жестом доброй воли РФ. Он также говорил о том, что Россия на предстоящих переговорах с Гутерришем может рассмотреть вопросы, касающиеся ситуации в Мариуполе, в том числе на "Азовстали".

О российско-украинских переговорах

Москва и Киев с 28 февраля ведут двусторонние переговоры, которые до сих пор не привели к согласованию документа, который мог бы стать "ключом" к возможному проведению встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

С конца февраля переговорные команды РФ и Украины провели несколько раундов очных переговоров в Белоруссии, затем продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле состоялась очная встреча. Кроме того, 10 марта в Анталье на полях дипломатического форума прошли переговоры Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

22 апреля министр иностранных дел России сообщил, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за того, что украинская сторона не отвечает на российские предложения, переданные неделей ранее.