Руденко высказался о приостановке боевых действий на «Азовстали»

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко высказался о приостановке боевых действий для выхода гражданских лиц из мариупольского комбината «Азовсталь». Он назвал подобное решение большим жестом доброй воли Москвы. Его слова передает ТАСС.

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Также Руденко сообщил, что на переговорах с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем Россия может рассмотреть вопросы, касающиеся ситуации в Мариуполе и на «Азовстали».