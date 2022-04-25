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1 час назад

В МИД назвали жестом доброй воли приостановку боевых действий у «Азовстали»

Lenta.ru

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко высказался о приостановке боевых действий для выхода гражданских лиц из мариупольского комбината «Азовсталь». Он назвал подобное решение большим жестом доброй воли Москвы. Его слова передает ТАСС.

Руденко высказался о приостановке боевых действий на «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

Также Руденко сообщил, что на переговорах с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем Россия может рассмотреть вопросы, касающиеся ситуации в Мариуполе и на «Азовстали».

Ранее в понедельник, 25 апреля, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от «Азовстали». Таким образом они дадут возможность выйти находящимся на нем гражданским лицам.

Политика,Михаил Мизинцев,Андрей Руденко,МИД России,НЦУО РФ,ООН,
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