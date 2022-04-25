Сенатор Косачев рассказал о последствиях победы Макрона для РФ

Победивший на выборах президента Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время может активизировать свою внешнюю политику, при этом на российском направлении ожидается повышение градуса радикализма Парижа. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"За неимением внятных рецептов по выводу из кризиса национальной экономики и по решению миграционных проблем, Макрон в ближайшее время активизируется именно во внешней политике, начиная с безобидной экологической безопасности и заканчивая взрывоопасной безопасностью энергетической. В последнем случае у переизбранного французского президента свобода маневра выше, чем у многих других европейских стран, так как ниже зависимость Франции от российских энергоносителей. Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причем с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага", - написал сенатор в своем Telegram-канале, комментируя прошедший во Франции второй тур выборов, по итогам которого лидирует Макрон.
По его мнению, действующий президент победил скорее из-за неприемлемости для избирателей кандидатуры его основного соперника - Марин Ле Пен, а не благодаря собственным успехам.
"Две пятых избирателей, уже вторые президентские выборы подряд отказывающих в доверии к традиционной политике - признак сохраняющегося общественного раскола. Его причины большей частью внутренние, хотя и с проекцией на внешнюю политику страны", - отметил Косачев.
Сенатор также предположил, что французам не может нравиться, как с их страной обходятся англосаксы, точно так же, как им не доставляет удовольствие и "фронда европейских новобранцев, будь то Польша или Венгрия".
"Да и постоянные претензии на лидерство Германии и Турции в континентальных, да и в мировых делах, уверен, многих в Париже беспокоят до глубины души", - добавил парламентарий.
Он отметил, что когда в 1821 году на острове Святой Елены скончался Наполеон Бонапарт, известный французский дипломат Талейран заметил, что "это уже не событие, а всего лишь новость".
"То же самое можно сказать и об исходе нынешних президентских выборов в той же Франции. Событием стала бы победа Марин ле Пен. Переизбрание Макрона - не более чем новость. Не припомню в его предвыборной программе никаких крупных обещаний, а следовательно - все будет примерно как раньше", - считает вице-спикер Совфеда.
По данным МВД Франции, по итогам второго тура президентских выборов Макрон набрал 58,5% голосов, кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен - 41,5%. В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур. Макрон завоевал тогда 66,1% голосов.