Сенатор Косачев рассказал о последствиях победы Макрона для РФ

"За неимением внятных рецептов по выводу из кризиса национальной экономики и по решению миграционных проблем, Макрон в ближайшее время активизируется именно во внешней политике, начиная с безобидной экологической безопасности и заканчивая взрывоопасной безопасностью энергетической. В последнем случае у переизбранного французского президента свобода маневра выше, чем у многих других европейских стран, так как ниже зависимость Франции от российских энергоносителей. Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причем с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага", - написал сенатор в своем Telegram-канале, комментируя прошедший во Франции второй тур выборов, по итогам которого лидирует Макрон.