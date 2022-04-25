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14 минут назад

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину

ТАССиещё 1

Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

Москва направила Вашингтону ноту с требованием по Украине
Фото: ТАССТАСС

"$800 млн, на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", - сказал он.

Антонов отметил, что США "пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию".

"Задача - не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен", - указал дипломат.

Политика,Анатолий Антонов,
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