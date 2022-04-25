Москва направила Вашингтону ноту с требованием по Украине

"$800 млн, на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", - сказал он.