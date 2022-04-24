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5 минут назад

Стало известно об угрозах российскому генконсульству в США

Lenta.ru

Генконсульству России в США поступают угрозы расправы в отместку за российскую военную операцию на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности генконсула РФ Вячеслав Славкин, передает РИА Новости.

Стало известно об угрозах российскому генконсульству в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Славкина, генконсульство получает угрозы по электронной почты как на русском, так и на английском языках.

«Один раз нам сообщали о том, что нас забросают коктейлями Молотова. И один раз (на прошлой неделе) было сообщение о заложенной бомбе. Оно не подтвердилось», — заявил дипломат.

«Насколько мы знаем, также такое письмо получило постпредство РФ при ООН. Там говорилось, что во все российские учреждения [в США] заложены бомбы», — сообщил Славкин.

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Он также добавил, что генконсульство реагирует на эти угрозы. В частности, на фоне поступающих угроз были усилены меры безопансости.

Политика,Госдума,ООН,
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