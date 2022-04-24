Стало известно об угрозах российскому генконсульству в США

Генконсульству России в США поступают угрозы расправы в отместку за российскую военную операцию на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности генконсула РФ Вячеслав Славкин, передает РИА Новости.
По словам Славкина, генконсульство получает угрозы по электронной почты как на русском, так и на английском языках.
«Один раз нам сообщали о том, что нас забросают коктейлями Молотова. И один раз (на прошлой неделе) было сообщение о заложенной бомбе. Оно не подтвердилось», — заявил дипломат.
«Насколько мы знаем, также такое письмо получило постпредство РФ при ООН. Там говорилось, что во все российские учреждения [в США] заложены бомбы», — сообщил Славкин.
Он также добавил, что генконсульство реагирует на эти угрозы. В частности, на фоне поступающих угроз были усилены меры безопансости.