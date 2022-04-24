В Госдуме назвали последствия блокировки работы посольства РФ в США

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что действия властей США в отношении российского посольства могут привести к прекращению диалога между ядерными державами, что представляет опасность для всего мира. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что работа диппредставительства заблокирована американскими властями.

«Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия - это ядерные державы», - отметил Адальби Шхагошев.

Политик полагает, что за Москвой «не заржавеет в части зеркального ответа», а все действия Америки продиктованы тем, что Россия «вводит США в дипломатический стресс» проведением специальной операции на Украине, которая «неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира».