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20 минут назад

В Госдуме назвали последствия блокировки работы посольства РФ в США

Илья Родин

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что действия властей США в отношении российского посольства могут привести к прекращению диалога между ядерными державами, что представляет опасность для всего мира. Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдуме назвали последствия блокировки работы посольства РФ в США
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что работа диппредставительства заблокирована американскими властями.

«Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия - это ядерные державы», - отметил Адальби Шхагошев.

Политик полагает, что за Москвой «не заржавеет в части зеркального ответа», а все действия Америки продиктованы тем, что Россия «вводит США в дипломатический стресс» проведением специальной операции на Украине, которая «неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира».

Посол России в США сообщил о блокировке работы дипломатов в Вашингтоне

Шхагошев назвал действия американских властей «сущим лицемерием» и подчеркнул, что «последнее дело подобными вещами давить на дипломатов. С одной стороны, они призывают к теоретическим переговорам, а с другой, вот так уже на практике поступают с дипломатами».

Политика,Адальби Шхагошев,Анатолий Антонов,Госдума,
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