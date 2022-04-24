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11 минут назад

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Парламентская газетаиещё 1

Патриарх Кирилл поздравил Президента России Владимира Путина с праздником Светлого Христова Воскресения, сообщается на сайте Русской православной церкви . Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество РПЦ с органами государственной власти.

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Делясь пасхальной вестью и свидетельствуя о единстве в вере миллионов христиан, Церковь призывает своих чад к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества», — говорится в поздравлении.

Патриарх выразил Президенту особую признательность за неизменное внимание к служению церкви и поддержку ее социально значимых инициатив. Дальнейшее взаимодействие Московского Патриархата и органов государственной власти будут способствовать сбережению и консолидации народа, воспитанию молодежи и сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия страны, подчеркивается в обращении.

«Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в многотрудном и ответственном служении на высоком посту Президента Российской Федерации», — говорится в поздравлении.

Политика,Патриарх Кирилл,Владимир Путин,РПЦ,
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