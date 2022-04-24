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24 минуты назад

В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис

Елена Прошина

Член Совета Федерации Эдуард Россель поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который потребовал провести международный суд над членами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии COVID-19.

В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис
Фото: ReutersReuters

Россель отметил, что «разделяет мнение руководства Курганской области».

«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны!» - написал сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, после событий 2019-2022 года ВОЗ дискредитировала себя, и совершила «преступление века». Поэтому теперь требуется серьезное расследование всех действий ВОЗ и лиц, которые стояли за организацией.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал устроить трибунал над зачинателями и бенефициарами пандемии COVID-19.

«Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было "Тик-Тока" или "клипового" восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий "нулевой" китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю»,- заявил Шумков.

Он считает, что главные открытия в отношении самого вируса «еще далеко впереди».

Политика,Эдуард Россель,ВОЗ,Совет Федерации,
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