В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис

«Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было "Тик-Тока" или "клипового" восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий "нулевой" китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю»,- заявил Шумков.