В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис

Член Совета Федерации Эдуард Россель поддержал губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который потребовал провести международный суд над членами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии COVID-19.
Россель отметил, что «разделяет мнение руководства Курганской области».
«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны!» - написал сенатор в Telegram-канале.
По его мнению, после событий 2019-2022 года ВОЗ дискредитировала себя, и совершила «преступление века». Поэтому теперь требуется серьезное расследование всех действий ВОЗ и лиц, которые стояли за организацией.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал устроить трибунал над зачинателями и бенефициарами пандемии COVID-19.
«Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было "Тик-Тока" или "клипового" восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий "нулевой" китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю»,- заявил Шумков.
Он считает, что главные открытия в отношении самого вируса «еще далеко впереди».