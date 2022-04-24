Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой.
«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Также Путин отметил плодотворную работу Русской православной церкви и других христианских конфессией, которая направлена на сбережение традиций и укрепления института семьи, а также выразил благодарность христианским религиозным организациям, которые занимаются благотворительностью и социальной работой.
В канун 24 апреля президент России приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Также на церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.