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8 минут назад

Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Газета.Ruиещё 14

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой.

Путин поздравил православных с Пасхой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Также Путин отметил плодотворную работу Русской православной церкви и других христианских конфессией, которая направлена на сбережение традиций и укрепления института семьи, а также выразил благодарность христианским религиозным организациям, которые занимаются благотворительностью и социальной работой.

В канун 24 апреля президент России приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Также на церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика,Иисус Христос,Сергей Собянин,Владимир Путин,РПЦ,
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