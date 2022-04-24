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1 час назад

Украине предложили две «единственные приемлемые» темы для переговоров с Россией

Lenta.ru

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что если Киев хочет добиться переговоров с Москвой, ему стоит предлагать для обсуждения лишь две темы, которые являются единственными из приемлемых — обмен пленными в равных количествах, либо капитуляция.

Украине предложили две «единственные приемлемые» темы для переговоров с Москвой
Фото: ReutersReuters

«Переговоры могут быть только одном, и то между представителями военных или других организаций. Например, об обмене пленными 100 на 100, или о капитуляции», — заявил политолог.

Он также отметил, что если Украина хочет договориться о гуманитарных коридорах, ей следует обратиться напрямую к России, а не пытаться добиваться обсуждения этого вопроса в минском, стамбульском или каком-либо другом формате.

Стали известны четыре основных направления переговоров России и Украины

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что нельзя лишить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука статуса депутата без приговора суда. По словам Корниенко, невозможно лишить депутата статуса народного избранника, если только он сам не сложит полномочия.

Политика,В мире,Александр Корниенко,Богдан Безпалько,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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