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1 час назад

Володин поздравил православных с Пасхой

ТАССиещё 3

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных с Пасхой, отметив, что этот праздник укрепляет веру людей в торжество жизни.

Володин поздравил православных с Пасхой
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАССПресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Светлая Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни, наполняет надеждой и добром, вдохновляет на благие дела", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы также пожелал всем "пасхальной радости, здоровья и благоденствия".

Христиане называют Пасху "праздником праздников и торжеством торжеств". Согласно православному вероучению, с воскресением Христа была побеждена смерть, а людям открылась перспектива вечной жизни.

Праздничные ночные и утренние богослужения в этот день проходят во всех приходах Русской православной церкви. В этом году Пасха отмечается 24 апреля.

Политика,Вячеслав Володин,РПЦ,Госдума,
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