Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных с Пасхой, отметив, что этот праздник укрепляет веру людей в торжество жизни.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Светлая Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни, наполняет надеждой и добром, вдохновляет на благие дела", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы также пожелал всем "пасхальной радости, здоровья и благоденствия".

Христиане называют Пасху "праздником праздников и торжеством торжеств". Согласно православному вероучению, с воскресением Христа была побеждена смерть, а людям открылась перспектива вечной жизни.