Российское посольство обвинило Трюдо в дискриминации россиян

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о «последствиях» для россиян из-за ситуации вокруг Украины в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило посольство РФ в Оттаве в Telegram.
«Прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности», — говорится в сообщении дипведомства.
В посольстве также указали, что отвергают «безосновательные обвинения» канадского МВД в «отсутствии освещения событий» независимыми СМИ в России и удивлены «такого рода лекциями от страны, которая запрещает уважаемое телевидение и новостные агентства, чтобы лишить людей возможности получить альтернативное мнение».
Ранее Трюдо, отвечая на вопрос о том, должны ли спортивные организации последовать примеру «Уимблдона», который не допустил на соревнования российских и белорусских теннисистов, заявил, что из-за спецоперации РФ на Украине россиян ожидают последствия.
В феврале из-за спецоперации РФ на Украине Канада ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, позднее канадские власти обновили санкционный список, включив в него еще несколько физических лиц, в том числе председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. Россия ответила зеркально.