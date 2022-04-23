Российское посольство обвинило Трюдо в дискриминации россиян

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о «последствиях» для россиян из-за ситуации вокруг Украины в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило посольство РФ в Оттаве в Telegram.

Фото: Reuters Reuters

«Прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве также указали, что отвергают «безосновательные обвинения» канадского МВД в «отсутствии освещения событий» независимыми СМИ в России и удивлены «такого рода лекциями от страны, которая запрещает уважаемое телевидение и новостные агентства, чтобы лишить людей возможности получить альтернативное мнение».

Ранее Трюдо, отвечая на вопрос о том, должны ли спортивные организации последовать примеру «Уимблдона», который не допустил на соревнования российских и белорусских теннисистов, заявил, что из-за спецоперации РФ на Украине россиян ожидают последствия.