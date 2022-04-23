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16 минут назад

Стало известно о трудностях с исключением РФ из G20

Елена Прошина

Попытки исключить Россию из так называемой «Большой двадцатки» (G20) наталкиваются на сопротивление Китая, Бразилии и других крупных стран, пишет «Лента.ру» со ссылкой на AP.

Стало известно о трудностях с исключением РФ из G20
Фото: ReutersReuters

Журналисты агентства отмечают, что такие страны, как Бразилия, Китай, Южная Африка, Индонезия четко дали понять, что поддерживают членство России в организации. А для исключения требуется согласие всех стран.

Директор МВФ Кристалина Георгиева отметила ранее «необходимость сотрудничества» для решения глобальных проблем и не стала призывать к резким действиям против РФ.

Канада отказалась сесть за один стол с Россией на G20

Вместе с тем, представители «коллективного Запада» выступают против участия Москвы в саммитах G20. Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула, что «G20 не может эффективно функционировать с Россией за столом переговоров.

Ей нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания».

Политика,Христя Фриланд,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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