Захарова заявила о тысячах сотрудников спецслужб стран НАТО на Украине

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — написала Захарова.