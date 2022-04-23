Захарова заявила о тысячах сотрудников спецслужб стран НАТО на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инструкторы из Польши, Великобритании, Канады, США и других стран давно «пасут» украинских военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что около 20 специалистов из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.
По словам дипломата, бывший командующий войсками Польши Скшипчак обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в том, что тот допустил разглашение военной тайны НАТО.
«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — написала Захарова.
Представитель МИД РФ заявила, что эти люди участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.
Ранее сотрудник российских силовых структур со ссылкой на информацию, полученную от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил РИА «Новости», что Великобритания забросила во Львовскую область специалистов по диверсиям и партизанской войне. Отмечалось, что речь идет о специалистах из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS).
Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS на Украине.