Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами

Валютные счета посольства Малайзии в РФ были заблокированы из-за санкций Запада против ВТБ. Об этом заявил посол в Москве Бала Чандран, передает РИА Новости.

Фото: Ministry of Foreign Affairs, Malaysia Ministry of Foreign Affairs, Malaysia

«Наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии и мы не можем снять средства со счета в России», - сказал дипломат.

По его словам, посольство не может проводить никакие финансовые операции, включая долларовые, поскольку «доллары были заблокированы российскими властями». В результате контрактные обязательства оказались под угрозой срыва.

«Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май», - сказал посол.

Он отметил, что диппредставительство располагает средствами, но все они заблокированы.

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России.