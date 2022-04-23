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38 минут назад

Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами

Елена Прошина

Валютные счета посольства Малайзии в РФ были заблокированы из-за санкций Запада против ВТБ. Об этом заявил посол в Москве Бала Чандран, передает РИА Новости.

Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами
Фото:  Ministry of Foreign Affairs, Malaysia Ministry of Foreign Affairs, Malaysia

«Наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии и мы не можем снять средства со счета в России», - сказал дипломат.

По его словам, посольство не может проводить никакие финансовые операции, включая долларовые, поскольку «доллары были заблокированы российскими властями». В результате контрактные обязательства оказались под угрозой срыва.

«Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май», - сказал посол.

Он отметил, что диппредставительство располагает средствами, но все они заблокированы.

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России.

Он включил в себя запрет на импорт угля; запрет на транзакции четырех крупнейших российских банков, включая ВТБ; запрет на заход российских судов в порты Евросоюза; запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров.

Политика,Банк ВТБ,ЕС,
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