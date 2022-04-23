В Крыму основателя «Азова»* назвали бешеным животным

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основателя украинского националистического полка бешеным животным после его угрозы ударить «Точкой-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе .

«Бешеное животное. Слова этого подонка – еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Накануне основатель украинского националистического полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что Украина может нанести удар ракетой «Точка-У» по участникам «Бессмертного полка» в Мариуполе. Глава Крыма отметил, что украинские центры управления должны стать законными целями для высокоточного оружия российской армии, в том числе – Верховная Рада, администрация президента Украины, здания СБУ и украинского Минобороны.