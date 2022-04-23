Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает Медведев.