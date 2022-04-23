Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа едва ли неделю протянет без российского газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа сможет обойтись без российского газа не дольше полугода.
"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает Медведев.
22 апреля Еврокомиссия направила странам Евросоюза документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. В нем также уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и "Газпромбанком" и открытие в этом банке счетов.