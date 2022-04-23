В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа

Газета.Ruиещё 7

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа едва ли неделю протянет без российского газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа сможет обойтись без российского газа не дольше полугода.

Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает Медведев.

22 апреля Еврокомиссия направила странам Евросоюза документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. В нем также уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и "Газпромбанком" и открытие в этом банке счетов.

Политика,Дмитрий Медведев,Международный валютный фонд,Газпромбанк,Газпром,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители