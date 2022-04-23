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18 минут назад

Кадыров: новый отряд добровольцев отправился на Украину из Чечни

Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал об отправке нового отряда добровольцев на Украину
Фото: ТАССТАСС

"Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью", — написал Кадыров.

По его словам, каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы, как пояснил Кадыров, обучили их основным азам военного искусства. Ранее Кадыров рассказал, что многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им флаги Чечни.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной

Политика,Армия,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Верховная Рада,
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