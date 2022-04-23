Кадыров рассказал об отправке нового отряда добровольцев на Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью", — написал Кадыров.

По его словам, каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы, как пояснил Кадыров, обучили их основным азам военного искусства. Ранее Кадыров рассказал, что многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им флаги Чечни.