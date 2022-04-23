Посол России заявил о серьезном упадке отношений с Италией

«К сожалению, состояние двусторонних отношений находится в серьезном упадке, и это не зависит от нас. Мы сожалеем о высылке 30 наших дипломатов, и в ближайшее время будет дан пропорциональный ответ, как того требует дипломатическая практика», — заявил он.