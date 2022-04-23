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39 минут назад

Посол России обвинил Запад в попытках замаскировать свои грехи

Lenta.ru

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал линию на очернение Москвы попыткой Запада замаскировать свои грехи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пытается избавиться от стыда": Посол России обвинил Запад
Фото: ТАССТАСС

Степанов написал в ответ на статью в одной из канадских газет, в которой автор обвинил советских солдат в жестоком обращении с гражданским населением в годы Великой Отечественной войны и российские силы в ходе спецоперации на Украине.

Посол России обвинил западные государства в желании освободиться от чувства вины за собственное темное прошлое. По его словам, очернение российской стороны проистекает не только из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны.

«Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — отметил он.

По его словам, он имеет ввиду «тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты», а также «позорную и кровавую историю колониализма» Британской империи, частью которой являлась Канада.

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Степанов заявил, что измышлением лжи о Красной армии занималась также «нацистская пропагандистская машина Геббельса». Он подчеркнул, что данную эстафету приняла военная разведка США и ЦРУ. По его словам, в России знают, что подобные обвинения и попытки их перенести на новые реалии являются историческим фейком.

Степанов добавил, что советские солдаты не просто сокрушили нацизм, но также смогли сохранить человечность и гуманизм. По его словам, они «нашли в себе силу простить непростительные преступления, совершенные Германией и другими странами, которые к ней примкнули, примириться в благородном стремлении не допустить повторения мировых войн».

В марте российский лидер Владимир Путин отметил, что странам Запада не нужна сильная Россия, они продолжают попытки расчленить страну. Глава государства заявил, что за действиями называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели.

Политика,Олег Степанов,Владимир Путин,ЦРУ,
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