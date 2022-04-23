"Пытается избавиться от стыда": Посол России обвинил Запад

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал линию на очернение Москвы попыткой Запада замаскировать свои грехи. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Степанов написал в ответ на статью в одной из канадских газет, в которой автор обвинил советских солдат в жестоком обращении с гражданским населением в годы Великой Отечественной войны и российские силы в ходе спецоперации на Украине.

Посол России обвинил западные государства в желании освободиться от чувства вины за собственное темное прошлое. По его словам, очернение российской стороны проистекает не только из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны.

«Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — отметил он.

По его словам, он имеет ввиду «тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты», а также «позорную и кровавую историю колониализма» Британской империи, частью которой являлась Канада.

Степанов заявил, что измышлением лжи о Красной армии занималась также «нацистская пропагандистская машина Геббельса». Он подчеркнул, что данную эстафету приняла военная разведка США и ЦРУ. По его словам, в России знают, что подобные обвинения и попытки их перенести на новые реалии являются историческим фейком.

Степанов добавил, что советские солдаты не просто сокрушили нацизм, но также смогли сохранить человечность и гуманизм. По его словам, они «нашли в себе силу простить непростительные преступления, совершенные Германией и другими странами, которые к ней примкнули, примириться в благородном стремлении не допустить повторения мировых войн».