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30 минут назад

Мединский подтвердил проведение нескольких разговоров между делегациями РФ и Украины

ТАССиещё 10

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение нескольких длительных разговоров в пятницу с главой украинской делегации Давидом Арахамией.

Мединский подтвердил проведение нескольких переговоров с Арахамией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подтверждаю", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее источник в российской переговорной группе сообщил ТАСС о том, что такие контакты состоялись.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.

20 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь уточнила, что это произошло еще 15 апреля.

Политика,Мария Захарова,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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