Мединский подтвердил проведение нескольких переговоров с Арахамией

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение нескольких длительных разговоров в пятницу с главой украинской делегации Давидом Арахамией.
"Подтверждаю", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее источник в российской переговорной группе сообщил ТАСС о том, что такие контакты состоялись.
Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.
20 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь уточнила, что это произошло еще 15 апреля.