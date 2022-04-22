Мединский подтвердил проведение нескольких переговоров с Арахамией

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение нескольких длительных разговоров в пятницу с главой украинской делегации Давидом Арахамией.

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"Подтверждаю", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее источник в российской переговорной группе сообщил ТАСС о том, что такие контакты состоялись.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.