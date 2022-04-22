Лавров: во всем мире задумываются о мерах по борьбе с влиянием Запада

Несостоятельность и недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
"Несостоятельность и недоговороспособность наших западных коллег, которые в одночасье разорвали все свои ценности, на основе которых они убеждали весь остальной мир подключаться к процессам глобализации, очевидны любому непредвзятому наблюдателю, - отметил он. - Во всех частях мира начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти западного мира, который сейчас объединился в рамках концепции однополярности под зонтиком США, не влияли в будущем на объективные процессы, которые в том или ином регионе развиваются, и чтобы Запад не пытался использовать свое преимущественное влияние, созданное в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, для того, чтобы злоупотреблять этим своим положением в международных делах".
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал "абсолютно незаконными и нелегитимными" санкции, которые были введены "в беспрецедентном масштабе западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для агрессивного и силового сдерживания России провалились".
"Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм и принципов Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда, Всемирного банка, и многое другое", - подчеркнул Лавров.