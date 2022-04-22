Лавров: во всем мире задумываются о мерах по борьбе с влиянием Запада

"Несостоятельность и недоговороспособность наших западных коллег, которые в одночасье разорвали все свои ценности, на основе которых они убеждали весь остальной мир подключаться к процессам глобализации, очевидны любому непредвзятому наблюдателю, - отметил он. - Во всех частях мира начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти западного мира, который сейчас объединился в рамках концепции однополярности под зонтиком США, не влияли в будущем на объективные процессы, которые в том или ином регионе развиваются, и чтобы Запад не пытался использовать свое преимущественное влияние, созданное в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, для того, чтобы злоупотреблять этим своим положением в международных делах".